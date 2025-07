Milan, ottimismo per Jashari: il Bruges non lo convoca per la Supercoppa

Per i tifosi rossoneri è ormai un tormentone: Ardon Jashari e il Milan si vogliono e si inseguono ormai da settimane. A mettere il bastone tra le ruote a questa storia d'amore è il Club Bruges, irremovibile sulla sua richiesta di 40 milioni che il Diavolo non intende soddisfare. Ora però la telenovela si è arricchita di un nuovo capitolo: Jashari non è stato convocato per la Supercoppa belga che il Bruges domenica si giocherà con il Saint-Gilloise. Ma questo è soltanto l'ultimo degli episodi che conferma come ormai lo svizzero stia vivendo da separato in casa: dall'inizio del ritiro si allena da solo e ha recentemente "disertato" la foto di squadra.