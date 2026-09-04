Milan, ora tocca ai rinnovi: Cardinale scende in campo per Rabiot, vicino quello di Pavlovic

Concluso il mercato senza alcun botto nelle ultime ore, in casa Milan è tempo di pensare ai rinnovi. Due sono particolarmente urgenti e riguardano Rabiot e Pavlovic. Entrambi scadono nel 2028, ma c'è un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Il club rossonero comunque non vuole problemi e nelle prossime settimane cercherà di prolungare il rapporto con le due colonne della squadra di Amorim.