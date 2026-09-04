MANOVRE ROSSONERE

Milan, ora tocca ai rinnovi: Cardinale scende in campo per Rabiot, vicino quello di Pavlovic

Il patron incontrerà presto la mamma-agente dell'ex Juve. Il serbo vicino a firmare fino al 2031 

04 Set 2026 - 08:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Concluso il mercato senza alcun botto nelle ultime ore, in casa Milan è tempo di pensare ai rinnovi. Due sono particolarmente urgenti e riguardano Rabiot e Pavlovic. Entrambi scadono nel 2028, ma c'è un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Il club rossonero comunque non vuole problemi e nelle prossime settimane cercherà di prolungare il rapporto con le due colonne della squadra di Amorim.

A breve Gerry Cardinale incontrerà personalmente la mamma-agente dell'ex Juve e Marsiglia per fare il punto: l'idea del patron è quella di allungare il contratto almeno fino al 2030 con un aumento dell'ingaggio. Ingaggio che potrebbe arrivare a toccare quota 5 milioni rendendo la mezz'ala uno degli elementi più pagati in rosa.

Leggi anche

Milan, riecco Tomori: si allena in gruppo, a Torino ci sarà. Pulisic scalda i motori

E poi c'è Pavlovic, già corteggiato da alcuni club stranieri nelle ultime sessioni di mercato. I discorsi con l'entourage del serbo sono avanzati: la firma sul prolungamento potrebbe arrivare a breve. Sul piatto c'è un nuovo contratto fino al 2031.

milan
rabiot
pavlovic

Ultimi video

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:38
Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Milan, la difesa resta così: il Lecce non apre per Tiago Gabriel

Tiago Gabriel (Lecce). Valore attuale: 13.2 €M. Giugno 2026: 24 €M.

Milan-Tiago Gabriel, il Lecce conferma: "Parlato con Mendes, ecco perché non si è fatto nulla"

Milan, ultimo colpo dopo l'addio degli esuberi? Fofana da Fonseca, Tomori a rischio tribuna

Milan, ufficiale Hutchinson: arriva in prestito con diritto di riscatto

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Milan, è fatta per Hutchinson dal Nottingham: il trequartista è sbarcato a Linate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:51
Parma, in arrivo lo svincolato Vincent Sierro
22:08
Romagnoli, ufficiale il trasferimento all'Al-Sadd
21:36
Genoa, ufficiale l'acquisto di Ehizibue dall'Udinese
21:33
Galarza, niente Bologna o Juve: giocherà con Messi
19:17
Altro che Serie A, le maxi cifre di Martinelli all'Al Hilal: operazione da 170 milioni