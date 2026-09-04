Milan, ora tocca ai rinnovi: Cardinale scende in campo per Rabiot, vicino quello di Pavlovic

Concluso il mercato senza alcun botto nelle ultime ore, in casa Milan è tempo di pensare ai rinnovi. Due sono particolarmente urgenti e riguardano Rabiot e Pavlovic. Entrambi scadono nel 2028, ma c'è un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Il club rossonero comunque non vuole problemi e nelle prossime settimane cercherà di prolungare il rapporto con le due colonne della squadra di Amorim.
A breve Gerry Cardinale incontrerà personalmente la mamma-agente dell'ex Juve e Marsiglia per fare il punto: l'idea del patron è quella di allungare il contratto almeno fino al 2030 con un aumento dell'ingaggio. Ingaggio che potrebbe arrivare a toccare quota 5 milioni rendendo la mezz'ala uno degli elementi più pagati in rosa.
E poi c'è Pavlovic, già corteggiato da alcuni club stranieri nelle ultime sessioni di mercato. I discorsi con l'entourage del serbo sono avanzati: la firma sul prolungamento potrebbe arrivare a breve. Sul piatto c'è un nuovo contratto fino al 2031.