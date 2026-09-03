Altro che Serie A, le maxi cifre di Martinelli all'Al Hilal: operazione da 170 milioni

Ora è arrivata anche l'ufficialità. Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si accasa all'Al Hilal di Simone INzaghi. Per qualche settimana si era parlato dell'esterno brasiliano in orbita Serie A, ma i costi effettivi del trasferimento fanno subito capire come fosse un'operazione fuori portata per tutti i club di Serie A. I costi totale dell'affare infatti si aggirano intorno ai 170 milioni di euro: 70 all'Arsenal a cui va aggiunto un quadriennale da più di 20 milinoi a stagione per il ragazzo. Fuori portata per il nostro campionato.