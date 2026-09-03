Genoa, ufficiale l'acquisto di Ehizibue dall'Udinese

03 Set 2026 - 21:36
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Il Genoa pesca ancora tra gli svincolati e dopo aver ufficializzato ieri El Shaarawy, che oggi si è allenato, è il momento di Kingsley Ehizibue. Il laterale destro olandese che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell'Udinese. Dopo aver sostenuto le visite mediche in serata ha firmato un contratto pluriennale ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico De Rossi. Ehizibue già nel 2019 fu vicino ad indossare la maglia del Genoa ma dopo aver sostenuto le visite mediche fece retromarcia spiegando "me l'ha detto Dio". Anche per questo motivo il giocatore ha voluto mandare un messaggio ai tifosi rossoblù: "Da credente è il miglior modo di invocare perdono dopo che, anni fa, mi ero tirato indietro davanti alla proposta ricevuta. Le cose cambiano ed è cambiata la mia visione. Ho voglia di mettermi in gioco e provo gioia nel sapere che difenderò i colori del Genoa. Ringrazio la società". Soddisfatto il Cfo Diego Lopez che si è soffermato invece sulla parte sportiva dell'operazione: "Ehizibue porta sprint, ampio raggio di chilometraggio e conoscenza del campionato: sempre un punto a favore. Con Kingsley abbiamo definito la rosa degli esterni. Contiamo sulle sue doti atletiche e capacità di adattamento perché sia pronto, nel giro di poco, per dare il suo contributo".

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