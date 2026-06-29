Milan, oggi l'incontro tra Mendes e Benfica per Antonio Silva: il difensore vuole il Diavolo

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan
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Dopo aver chiuso l'acquisto di Gonçalo Ramos, il nuovo Milan targato Ruben Amorim continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. Tra le priorità del neo tecnico rossonero c'è ora un difensore centrale e la trattativa per Antonio Silva sembra ormai entrata nel vivo.
Nella giornata di oggi, Jorge Mendes (lo stesso agente dell'ormai ex attaccante del PSG) incontrerà la dirigenza del Benfica in un meeting che la Gazzetta dello Sport definisce decisivo per la buona riuscita dell'affare. Il classe 2003 ha l'Italia nel destino e curiosità vuole che gli unici gol segnati dal difensore in Champions League sono arrivati contro Juventus e Inter nella stagione 2022/23.
Antonio Silva ha già deciso quale sarà il proprio futuro. La mancata convocazione al Mondiale con il suo Portogallo è una ferita ancora aperta e il centrale vuole ritrovare i minuti e la continuità che ha perso. Il suo contratto scade nell'estate 2027 e non ha alcuna intenzione di rimanere un altro anno al Benfica, volontà che oggi Mendes renderà nota al club lusitano.
La trattativa sembra, dunque, agevole: Silva non rinnoverà e se le Aquile non vogliono perderlo a zero tra un anno dovranno cederlo nel corso di questa sessione di mercato. Tutto questo inciderà anche sul prezzo del cartellino, che non sarà particolarmente elevato: il Diavolo spera di chiudere intorno ai 20 milioni di euro. Lato calciatore, Mendes dovrebbe chiedere al Milan un contratto fino al 2031 a 3 milioni all'anno, circa il doppio di quanto guadagna adesso al Benfica.
Ieri, intanto, Antonio Silva si è regolarmente presentato al ritrovo con i compagni di squadra non impegnati alla Coppa del Mondo ma spera che la trattativa con i rossoneri possa chiudersi nelle prossime ore così da potersi presentare a Milanello già dal 12 luglio, data di inizio dell'era Amorim.
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