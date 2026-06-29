Milan, oggi l'incontro tra Mendes e Benfica per Antonio Silva: il difensore vuole il Diavolo

Antonio Silva ha già deciso quale sarà il proprio futuro. La mancata convocazione al Mondiale con il suo Portogallo è una ferita ancora aperta e il centrale vuole ritrovare i minuti e la continuità che ha perso. Il suo contratto scade nell'estate 2027 e non ha alcuna intenzione di rimanere un altro anno al Benfica, volontà che oggi Mendes renderà nota al club lusitano.