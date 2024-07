Milan, oggi è il giorno di Morata: la dirigenza a Madrid

MANOVRE ROSSONERE

Lo spagnolo probabilmente non sarà l'unico rinforzo in attacco, continuano le trattative per Fullkrug e Abraham. E a centrocampo spunta Samardzic

Il Milan batte finalmente il primo colpo, oggi è il giorno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo sta sostenendo le visite mediche a Madrid accompagnato da un rappresentante dello staff medico dei rossoneri e poi metterà la firma su un accordo per i prossimi quattro anni (più uno di opzione) a cinque milioni di euro a stagione più bonus. La dirigenza rossonera (assieme all'intermediario e agente Fifa Bozzo) è a Madrid per pagare la clausola di 13 milioni di euro all'Atletico Madrid e seguire da vicino le visite del 31enne capitano della Spagna campione d'Europa, che poi partirà per le vacanze.

La dirigenza del Milan invece continuerà a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca e ha intenzione di regalare al suo tecnico anche un'altra punta centrale. Il primo nome sulla lista di Ibrahimovic e Moncada è quello Niclas Fullkrug, anche lui 31enne e reduce da due ottime stagioni con Werder Brema e Borussia Dortmund, con cui negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti positivi e che è chiuso in giallonero dall'arrivo al Signal Iduna Park di Guirassy. La valutazione è di circa 15 milioni.

L'alternativa al centravanti della Germania è Tammy Abraham, attaccante 26enne della Roma che cerca una sfida di rilancio dopo l'ultima stagione saltata quasi interamente per un infortunio al ginocchio. Ad oggi la pista non sembra caldissima, ma i contatti tra le parti sono in corso e l'inglese potrebbe rappresentare l'opzione last minute se la trattativa con Fullkrug non dovesse andare in porto.

Dall'attacco al centrocampo perché mentre la trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana è al momento in stand-by per le richieste del club francese, che spara alto (25 milioni) nonostante un accordo di massima tra Milan e giocatore e il contratto in scadenza nel 2025, secondo La Gazzetta dello Sport il Diavolo avrebbe spostato il mirino su Lazar Samardzic, giocatore classe 2002 dell'Udinese.

Il serbo, con cui il Diavolo avrebbe già avviato i contatti presentandogli un'offerta, sarebbe una soluzione alternativa al francese e anche un po' più economica perché la proposta pronta per l'Udinese sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro complessivi che i rossoneri dovrebbero investire per Fofana.

Capitolo uscite - per finanziare i prossimi colpi sarà utile anche qualche cessione e in particolare quella di Alexis Saelemaekers, che è tornato ad allenarsi a Milanello dopo una stagione molto positiva a Bologna ma non rientra nei piani di Fonseca. Il belga potrebbe entrare come contropartita nella trattativa con la Roma per Abraham oppure essere ceduto a titolo definitiva magari in Premier League, dove Leicester City e Ipswich Town, ma anche il Nottingham Forest, sarebbero pronti a investire i circa 10 milioni che chiede il Milan.

