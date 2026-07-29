Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus: i bianconeri ci pensano ma c'è il nodo ingaggio

Il mercato estivo regala una suggestione destinata a far discutere. Theo Hernandez si sarebbe proposto a due big della Serie A: la Juventus e il Napoli. Alla base dell'idea bianconera ci sarebbe un legame solido e mai interrotto, il terzino sinistro francese conserva infatti un ottimo rapporto con Frederic Massara, attuale Chief Football Officer della Juve ed ex direttore sportivo del Milan, con cui Theo ha condiviso la cavalcata verso lo Scudetto vinto nel 2022.