Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus: i bianconeri ci pensano ma c'è il nodo ingaggio

Il mercato estivo regala una suggestione destinata a far discutere. Theo Hernandez si sarebbe proposto a due big della Serie A: la Juventus e il Napoli. Alla base dell'idea bianconera ci sarebbe un legame solido e mai interrotto, il terzino sinistro francese conserva infatti un ottimo rapporto con Frederic Massara, attuale Chief Football Officer della Juve ed ex direttore sportivo del Milan, con cui Theo ha condiviso la cavalcata verso lo Scudetto vinto nel 2022.
Il classe 1997 è attualmente sotto contratto fino al giugno 2028 con l'Al-Hilal, club che soltanto un anno fa lo aveva prelevato dal Milan per 25 milioni di euro. Nella sua prima annata in Arabia Saudita, sotto la guida di Simone Inzaghi, il terzino ha messo a segno numeri importanti che hanno contribuito alla vittoria della Coppa Nazionale e al secondo posto in campionato alle spalle dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.
Nostalgia di casa o voglia di grande calcio europeo? Sta di fatto che il ritorno in Italia non è una passeggiata. Il principale nodo da sciogliere riguarda l'ingaggio monstre da 20 milioni di euro netti all'anno percepito a Riad. Una cifra ben al di fuori dei parametri della Juventus, il cui tetto ingaggi è fissato sui 7 milioni di euro a stagione riconosciuti a Kenan Yildiz. L'operazione, tuttavia, potrebbe decollare con la formula del prestito, con il club saudita chiamato eventualmente a contribuire a una parte dello stipendio. L'agente del calciatore, Manuel Garcia Quilon, muoverà comunque la pedina anche verso altri top club europei per valutare ogni opzione sul tavolo.
Un eventuale arrivo di Theo Hernandez a Torino libererebbe la cessione di Andrea Cambiaso, per il quale la Juventus non chiude a prescindere le porte a una partenza. Finora, club del calibro di Barcellona, Chelsea, Inter e Como si sono limitati a semplici sondaggi esplorativi per l'esterno azzurro, il quale ha provato a smorzare le voci di mercato con una battuta: "Restare qui? Direi di sì, penso di sì. Ogni giorno c'è uno che deve andare via, preso dal Manchester City, dal Barcellona o dal Real Madrid. Ci siamo abituati, fa parte del gioco".
Non ci sono invece possibilità che possa trasferirsi alla corte di Max Allegri che può contare su tre interpreti del ruolo: Spinazzola, Gutierrez e Olivera e che punta ad altri ruoli.