Milan, occhio allo Zenit: maxi offerta al Cska per Vlasic

C'è un nuovo ostacolo nella corsa del Milan per arrivare a Nikola Vlasic. Sul trequartista croato del Cska Mosca è infatti piombato un altro club russo: si tratta dello Zenit San Pietroburgo, che ha messo sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro cash per strapparlo ai rivali. Vlasic non ha dubbi, il suo obiettivo è quello di vestire il rossonero, ma davanti a una proposta simile i moscoviti non possono che vacillare.

Getty Images