Milan, nuovi contatti con il Chelsea per Pulisic

MANOVRE ROSSONERE

L'americano è l'alternativa a Chukwueze, si cerca l'accordo con i Blues. Intanto spunta il nome di Adama Traoré

In attesa di capire cosa succederà al centro dell'attacco, il Milan si muove anche per le corsie esterne offensive e in particolare per quella destra. Così, si sono intensificati nelle ultime ore i contatti con il Chelsea per Christian Pulisic. Ormai chiuso l'affare Loftus-Cheek , Blues e rossoneri stanno provando a trovare l'accordo anche sull'americano. La differenza tra domanda e offerta, in realtà, non è enorme: Furlani non vorrebbe andare oltre i 15 milioni di euro, mentre gli inglesi ne vogliono almeno 20.

Pulisic ha anche passaporto croato e per questo non rappresenterebbe un problema per quanto riguarda gli slot riservati agli extra-comunitari. E' considerato un esubero dal Chelsea in fase di ricostruzione, ha un contratto in scadenza nel 2024 e così a Londra difficilmente si terrà il punto sul prezzo. Scorsa stagione a parte, ha un ottimo fiuto per il gol e oltretutto è ancora molto giovane visti i suoi soli 24 anni. Pulisic sarebbe un'ottima alternativa, forse anche migliore, rispetto a Samuel Chukwueze, per il quale il Villarreal chiede almeno 30 milioni di euro e oltretutto è nigeriano e quindi extra UE.

Nelle ultime ore, intanto, è spuntato il nome di Adama Traoré, pronto a liberarsi a zero dal Wolverhampton. Il ruolo è lo stesso, ha passaporto spagnolo, e il Milan avrebbe già parlato con il suo agente, Jorge Mendes, in attesa di decidere se provare una trattativa o meno.

Intanto, nei prossimo giorni si dovrebbe chiudere per l'arrivo del giovane Luka Romero, colpo in prospettiva che arriverà dalla Lazio a costo zero.