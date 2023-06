Milan, tutto fatto per Loftus-Cheek: arriverà a titolo definitivo per 21,5 milioni

© Getty Images

Sarà Ruben Loftus-Cheek il primo colpo di mercato in entrata del Milan per la prossima stagione. Il club rossonero sta definendo gli ultimi dettagli con il Chelsea per il centrocampista inglese classe 1996, già sondato da Maldini e Massara e scelto ora dal nuovo corso Furlani-Moncada per rinforzare la mediana dopo la partenza di Sandro Tonali direzione Newcastle. Loftus-Cheek, che ha ancora un anno di contratto con i Blues, arriverà alla corte di Pioli per 18,5 milioni di sterline bonus compresi (21,5 milioni di euro circa). Nessun prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, come avrebbe preferito il Milan: il trasferimento in rossonero sarà a titolo definitivo.