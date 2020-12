Milan, non solo Jovic: c'è una pista italiana e porta a Scamacca

OBIETTIVO PER L'ATTACCO

Non solo profili stranieri - Luka Jovic del Real Madrid su tutti e Memphis Depay del Lione come prima alternativa - per il vice-Ibra e per rinforzare l'attacco. Il Milan sta seguendo anche una pista italiana, che porta a Gianluca Scamacca, 21 anni, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa. Il club rossonero vuole il giocatore già per gennaio: è per questo che domenica pomeriggio, a margine dell'incontro al Mapei Stadium tra Milan e Sassuolo, il giocatore è stato il tema del colloquio tra la dirigenza rossonera e quella neroverde. La concorrenza è tanta: Scamacca è finito nel mirino della Fiorentina, ma anche della Roma, dopo averlo avuto nelle giovanili. E poi c'è l'ostacolo prezzo: il Sassuolo vuole 25 milioni di euro.

Scamacca, titolare nell'Under 21 e già nel mirino di Roberto Mancini per la nazionale maggiore ("Lo teniamo d'occhio, diventerà un grandissimo attaccante", ha detto ieri il ct azzurro parlando del giocatore), rappresenterebbe per il Milan un rinforzo per l'immediato ma anche un investimento per il futuro, vista la giovane età (così come Jovic, 23 anni da compiere domani 23 dicembre). La marcia di avvicinamento al giocatore è già iniziata, nonostante le pretese del Sassuolo al momento siano alte. E poi c'è anche il Genoa, che per privarsi del suo attaccante con sei mesi di anticipo e in un momento importante per uscire dalle zone pericolose della classifica vorrebbe un indennizzo. Ma con Preziosi il Milan potrebbe tirare fuori le carte Colombo e Musacchio, che piacciono ai rossoblù.