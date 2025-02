Milan: niente derby per Morata, va subito al Galatasaray

Il Milan è in piena rivoluzione e il reparto d'attacco sta per essere stravolto nel giro di poche ore. Se l'attesa per l'acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord è finita, a far spazio al messicano non saranno Okafor e Chukwueze - i maggiori indiziati fino a prima del tracollo di Zagabria - bensì Alvaro Morata e il baby Camarda. Lo spagnolo e il giovane talento hanno la valigia in mano, un po' a sorpresa rispetto solo a una settimana fa, con destinazione rispettivamente Istanbul sponda Galatasaray e Monza, entrambi in prestito con modalità e dettagli differenti.