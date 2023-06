Milan, non solo Tonali: il Newcastle pensa anche a Theo Hernandez

Dopo l'affare, ormai in chiusura, per il centrocampista azzurro i Magpies mettono nel mirino anche il francese: affare difficile, ma...

Paolo Maldini e Sandro Tonali insegnano: al Milan nessuno è incedibile. Ecco perché le voci che circolano da ieri sera su un interessamento del Newcastle anche per Theo Hernandez spaventano i tifosi rossoneri, che temono di dover ammainare un’altra bandiera in un’estate finora molto dolorosa dal punto di vista sentimentale. Per strappare il terzino francese al Milan servirà un’offerta faraonica, di certo superiore agli 80 milioni che verranno incassati per Tonali, ma le disponibilità economiche degli inglesi sono illimitate e non è da escludere che negli incontri per parlare del centrocampista azzurro abbiano provato l’affondo anche per Theo.

L'ex Real Madrid (che piace molto anche all'Atletico che difficilmente però potrà arrivare alla cifra richiesta) a Milano sta benissimo, ha recentemente rinnovato con un ingaggio a 4 milioni di euro netti ed è uno dei punti fermi della squadra di Pioli, ma davanti a un'offerta superiore a quella fatta per l'azzurro difficilmente il club di Gerry Cardinale direbbe di no. Un'eventuale cessione che di certo non sarebbe accolta con entusiasmo dai tifosi rossoneri, ma che come nel caso di Tonali potrebbe garantire ulteriore spazio di manovra sul mercato.

Tutte solo ipotesi per ora, perché come detto l'operazione è molto difficile, ma Maldini e Tonali insegnano: al Milan non ci sono più incedibili.