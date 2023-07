Milan, Musah sarà l'ottavo colpo di mercato: a Milano entro mercoledì

MANOVRE ROSSONERE

Il centrocampista americano ma cresciuto nel nostro Paese arriva dal Valencia per 20 milioni più 2 di bonus

© twitter 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM E sono otto. Yunus Musah sarà l'ottavo colpo di questo mercato che sta rivoluzionando il Milan. Un Milan sempre più americano, in società e anche in campo visto che il club rossonero ha sistemato anche gli ultimi dettagli con il Valencia e tra martedì e mercoledì il centrocampista classe 2002 nato a New York ma cresciuto a Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso) fino all'età di 10 anni sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare un contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione. Venti invece (più due di bonus) i milioni che incasserà il club spagnolo.

Se non ci saranno imprevisti con le visite, il giovane centrocampista della nazionale USA, fortemente voluto da Pioli, è pronto a prendersi un posto da titolare nei rossoneri sfruttando le sue due qualità principali: la fisicità e la duttilità. Infatti lo statunitense può giocare sia in un centrocampo a due come mediano, sia in un centrocampo a tre come mezzala. In caso di necessità Pioli potrebbe anche schierarlo come trequartista nel suo 4-2-3-1. Vedi anche Milan De Ketelaere, contatti col PSV: il Milan riflette sul prestito con diritto

REBIC VA AL BESIKTAS

Dopo quattro stagioni in rossonero, Ante Rebic saluta il Milan e l'Italia. L'attaccante croato vola in Turchia per indossare la maglia del Besiktas. Un affare a titolo definitivo da 500mila euro più bonus che possono arrivare fino a 2 milioni. Operazione importante per i rossoneri, che dall'addio dell'ex Eintracht risparmiano circa 9 milioni di euro.

A raggiungerlo potrebbe essere presto Junior Messias: Milan e Besiktas cercano un accordo anche per il brasiliano in scadenza 2024, si lavora sulla formula: il club turco ha presentato la prima offerta ufficiale da un milione di euro, la richiesta di Furlani è di almeno tre milioni. C’è distanza, ma ci sarebbe anche la volontà de club turco di effettuare un rilancio e nei prossimi giorni i contatti continueranno.

