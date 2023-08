Milan, arriva Musah: giovedì sera sbarca a Linate, poi visite e firma

ALTRA MOSSA

Il centrocampista statunitense è atteso a Linate verso le 22:40. Sarà l'ottavo acquisto dei rossoneri

Yunus Musah è pronto a iniziare l'avventura al Milan. Il centrocampista statunitense sarà l'ottavo innesto in questo calciomercato per la società rossonera ed è atteso a Milano (aeroporto di Linate) oggi, giovedì, in tarda serata (22:40 salvo ritardi). L'accordo tra il Milan e il Valencia per il trasferimento del giocatore classe 2002 è stato trovato sulla base di 20 milioni di euro bonus inclusi e Musah, compagno di nazionale di Pulisic, firmerà un contratto pluriennale dopo le visite mediche di rito.

Un Milan sempre più a stelle e strisce dunque quello che Stefano Pioli sta costruendo insieme alla dirigenza. Dopo Pulisic, capitano della USMNT, è pronto a vestire il rossonero anche il giovane Musah, 21 anni e cresciuto in Italia, rinforzo muscolare per il centrocampo del Diavolo.

Dopo una lunga, ma fruttuosa trattativa con il Valencia per abbassare le richieste dai 25-30 milioni iniziali fino ai 20 milioni bonus compresi dell'accordo, Musah arriverà a Milano giovedì sera per poi svolgere le visite mediche venerdì in mattinata. Dopo la firma del contratto il centrocampista attenderà i propri compagni a Milanello come Chukwueze.