Milan-Atalanta, accordo per De Ketelaere: manca l'ultimo passaggio 

MILAN

Il belga è in procinto di salutare i rossoneri dopo appena un anno: agli orobici il diritto di riscatto

Manca solo il sì, definitivo, del diretto interessato, poi il passaggio di Charles De Ketelaere all'Atalanta sarà realtà. Il Milan e il club hanno definito l'accordo con al centro il belga: 3 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto da poter esercitare nel giugno del 2024 fissato a quota 23 mln. Niente controriscatto in favore dei rossoneri, opzione che i bergamaschi non hanno minimamente intenzione di concedere ai meneghini.

L'affare viaggia spedito, e come detto c'è da sentire solamente il parere del fantasista, il quale sta tornando in queste ore con la squadra dagli Usa. Successivamente incontrerà il suo entourage per fare il punto dell'offerta atalantina: i nerazzurri sono pronti interamente a coprire l'ingaggio da circa 2 milioni di euro. Da capire se De Ketelaere, cercato anche da Psv, Real Sociedad e Lens abbia voglia di mettersi in gioco agli ordini di un tecnico decisamente impegnativo come Gasperini: sicuramente quest'ultimo ha più volte dimostrato di tirare fuori il massimo talento da quasi tutti i calciatori passati da Zingonia.

Il Milan, dal proprio canto, ha aperto alla possibilità di cedere il classe 2001 con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo aver sondato il mercato e capito che una cessione a titolo definitivo del 21enne avrebbe comportato una ingente minusvalenza a bilancio. Con la cessione del numero 90, ampiamente fuori dal progetto di Pioli (non ha giocato nemmeno un minuto nella recente amichevole con il Barcellona negli Usa), il duo Furlani-Moncada 'cancella' di fatto l'acquisto più importante della campagna estiva di un anno fa, tagliando quindi ogni legame con la passata gestione tecnica targata Paolo Maldini e Ricky Massara.