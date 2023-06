Milan, mossa ufficiale per Guler: chiesta l'autorizzazione a trattare

MANOVRE ROSSONERE

Rossoneri pronti a pagare la clausola rescissoria del talento turco: l'affare entra nel vivo

Il passo formale è fatto, ed è un passo importante perché anticipa, di fatto, l'intenzione chiarissima di esercitare la clausola rescissoria da 17 milioni e mezzo e portare a Milano il giocatore. Il Milan si è mosso ufficialmente per Arda Guler e lo ha fatto, scrive il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, chiedendo il permesso al Fenerbahçe di trattare direttamente con il talento 18enne. Una mossa dovuta, per nulla a sorpresa, con cui Moncada spera di poter anticipare la folta concorrenza e di convincere Guler a scegliere il Milan. Il Messi di Turchia, com'è stato prontamente ribattezzato, è reduce dal meraviglioso gol segnato al Galles nel match vinto 2-0 dalla sua nazionale. I rossoneri hanno deciso di puntare su di lui per sostituire Brahim Diaz (può giocare trequartista ed esterno destro) e crede di avere le carte in regola per convincere lui, e soprattutto il suo padre agente, a scegliere il rossonero.

Il Fenerbahçe sta provando in tutti i modi a trattenerlo, ma i colloqui con il padre-agente al momento non hanno portato a grandi risultati. In particolare il club turco vorrebbe prolungare il contratto di Guler ritoccando al rialzo la clausola rescissoria, ben sapendo che quella attuale è alla portata di diversi club europei. Tra i pretendenti al talento del Fener c'è anche il Real Madrid, che sarebbe disposto ad acquistarlo lasciandolo in Turchia in prestito per un anno. Soluzione, questa, che non dispiace affatto al club di Istanbul.

La trattativa resta insomma complicata, con la richiesta di una commissione importante che non aiuta certo a condurre in porto l'affare. Il Milan però c'è e vuole esserci. Adesso il pallone passa a Guler.

