Da Frattesi a Thuram, passando per Lukaku: Milan e Inter si fanno la guerra (e ci perdono entrambi)

Prima l'inserimento dei rossoneri per la mezzala del Sassuolo e il sondaggio per Big Rom, quindi la replica nerazzurra sull'ex 'Gladbach. La lite a distanza fa solamente lievitare i prezzi...

L'altro derby non fa bene a nessuno e rischia di far godere solamente gli altri. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle, per la quale si attende solo l'annuncio ufficiale, ha di fatto rimescolato il mercato di Milan e Inter che, dopo essersi sfidate in Champions, ora incrociano i guantoni tra le scrivanie di direttori sportivi e agenti. I nomi finiti in qualche modo sui dossier delle due società milanesi sono noti: Davide Frattesi, in uscita dal Sassuolo, Romelu Lukaku, deciso a tornare in Italia dopo il passaggio obbligato al Chelsea, e Marcus Thuram, svincolato dal 'Gladbach e fresco di rifiuto a Psg e Lipsia. Fin qui nulla di strano: giocatori interessanti che, di conseguenza, attirano l'attenzione dei nostri club migliori. Il problema è che il succoso incasso del Milan ha scombussolato i piani dell'Inter che, a sua volta, sta cercando di mandare per aria i progetti rossoneri. Risultato? Al momento uno solo, i prezzi crescono e le possibilità di andare a dama, di conseguenza, diminuiscono.

Prediamo Davide Frattesi, in certo senso l'origine di "tutti i mali". Il centrocampista del Sassuolo sembrava a un passo dall'Inter e forse lo è ancora. Costo tra i 30 e i 35 milioni. Fino a due giorni fa, però, perché poi ci si è messo di mezzo il Milan, che ha bisogno di sostituire Tonali possibilmente con un italiano che venga buono anche per le liste Uefa, l'ago della bilancia si è spostato e l'asticella di Giovanni Carnevali, esperto e attento ad dei neroverdi, si è alzata. Fatto sta che adesso il club emiliano chiede 40 milioni. Il che, dal punto di vista di chi vende non fa una piega. Meno lineare è la questione per chi compra che, ad esempio, dovrebbe cominciare col porsi una domanda: ma Frattesi li vale davvero 40 milioni. Per capirci: è giovane, bravo e con ampi margini di miglioramento, ma per dirne solo due Brozovic (giocatore diverso, ovviamente) va via a 25 (questa la richiesta dell'Inter) e Milinkovic-Savic, 28 anni, 9 gol e 8 assist nell'ultimo campionato, si prende a 35.

Discorso non troppo diverso per Marcus Thuram, che il Milan corteggia da settimane e che sembrava a questo punto destinato ai rossoneri. Come sopra, fino a ieri, quando l'Inter, probabilmente anche infastidita per la questione Frattesi, ha deciso di riallacciare i contatti con un giocatore che seguiva da mesi e che aveva per il momento accantonato. Risultato? Il giocatore adesso ha due possibilità invece che una e, di conseguenza, le farà pesare in sede di contrattazione. Il che potrebbe portarlo a chiedere, come già fatto con il Lipsia, una decina di milioni alla firma, rendendo in questo modo oneroso un affare che, da svincolato, avrebbe dovuto pesare quasi solamente alla voce ingaggio (commissioni per gli agenti a parte).

Il tutto con in mezzo la questione Lukaku, per cui l'Inter lavora da giorni con il Chelsea alla ricerca della formula giusta e che, improvvisamente, è diventato un obiettivo di mercato del Milan, che ha preso informazioni con i Blues e con l'entourage di Big Rom. Il quale, dal canto suo, vuole solo e solamente i nerazzurri ma è comunque vincolato da un contratto che lo lega al Chelsea che, di fatto, può decidere a chi venderlo (dalla sponda nerazzurra sono arrivate solo richieste di prestito) e in quale modo. L'incrocio, insomma, anche in questo caso giova a nessuno. O meglio, a nessuna delle due milanesi. Che hanno cominciato a prendersi a cazzotti in Champions e hanno spostato la rissa dietro alle scrivanie.

