Milan, Moncada conferma: "Brassier è sulla nostra lista"

MANOVRE ROSSONERE

Il direttore dell'area tecnica fa il punto sui movimenti di gennaio: "Contenti per Terracciano, in attacco dobbiamo sfruttare Giroud e Jovic"

Il ritorno di Gabbia e l'imminente annuncio di Terracciano potrebbero non essere gli unici colpi del mercato invernale del Milan. Lo ha fatto capire il direttore dell'area tecnica rossonero Geoffrey Moncada nel prepartita di Empoli. A partire dal difensore Lilian Brassier, che potrebbe rinforzare un reparto in affanno. "Lo seguiamo anche lui da tanto tempo, lo conosco da 5 anni. E' un giocatore interessante. E' sulla nostra lista, ma non abbiamo nessun accordo nè con lui, nè con il Brest", ha detto a Sky.

Vedi anche Milan Il Milan prende Terracciano: al Verona 4,5 milioni più bonus Porte chiuse, invece, per l'arrivo di un attaccante: "Abbiamo Giroud e Jovic, sono i nostri due numeri 9. Stanno facendo bene, stanno segnando. Non possiamo cercare sempre giocatori sul mercato, abbiamo loro e dobbiamo sfruttarli". Idee chiare sulla partenza di Krunic: "E' un giocatore del Milan. Non abbiamo l'offerta giusta, senza l'offerta giusta non parte".

Adesso, intanto, si attende solo l'ufficialità dell'arrivo di Terracciano. "Lo seguiamo da due anni. E' un jolly della difesa, può fare il terzino destro, sinistro e anche la mezzala. E' un profilo che ha giocato tanto, ha un bel fisico, siamo contenti", ha concluso Moncada.