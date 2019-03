Milan, Mirabelli sul rinnovo di Donnarumma: "Un capolavoro, ho sconfitto Raiola"

28/03/2019

Mirabelli a Libero parla di "sconfitta di Raiola" anche se "non succederà più di vedere sconfitto uno come lui". E ancora: "Tutti si chiedevano come mai Donnarumma sui social scrivesse post che subito dopo venivano cancellati. Semplice: Raiola gli diceva di farli, io glieli facevo cancellare...".



Il dirigente sportivo torna anche agli anni dell'Inter: "Ero andato in Brasile a seguire Gabriel Jesus, mi sono presentato al Palmeiras come un italiano che voleva vedere le strutture, incrocio il giocatore e gli do appuntamento più tardi. Torno in Italia, acquisto chiuso per 20 milioni. Ma un agente legato ai nerazzurri si intromette, fa perdere tempo e il Manchester City chiude. Altro caso: avevo preso Casemiro per 5 milioni, preferirono M'Vila". Su Gabigol: "Mi avevano chiesto cosa ne pensassi, risposi: 'Ve lo sconsiglio'. Sapete com'è andata a finire".