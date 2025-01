Milan, in uscita ci sono anche Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek

Primo rinforzo in arrivo per il Milan ma Kyle Walker non vuole essere l'unico intervento di mercato per gennaio, ecco perché Moncada e Ibrahimovic, dopo essersi confrontati con Conceiçao, hanno dato il via libera all'addio - ovviamente in caso di offerte adeguate - anche a Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek senza contare che restano cedibili Okafor e Jovic. Una rivoluzione invernale? Dipenderà dall'andamento dei compratori ma l'intenzione dei rossoneri è fare spazio in rosa per poter poi rinforzare la squadra in tutti i reparti.