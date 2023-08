Milan, caccia al decimo colpo: piacciono Azmoun e Füllkrug, Lukaku alla finestra

manovre rossonere

Il decimo colpo rossonero può essere in attacco: se parte Colombo ecco le piste che portano ad Azmoun e Füllkrug, ma c'è anche la suggestione Lukaku

Dopo il nono colpo, con Pellegrino atteso nelle prossime ore a Milano, il mercato del Milan potrebbe non essersi ancora concluso. La dirigenza rossonera, infatti, starebbe sondando la pista per il decimo acquisto della sessione estiva, con l'arrivo che interesserebbe il reparto offensivo in caso di partenza di Lorenzo Colombo. E col 21enne ormai a un passo dal Monza, la società di via Aldo Rossi starebbe lavorando su diverse piste, con due nomi come Azmoun e Füllkrug dalla Bundesliga che fanno gola e la suggestione Lukaku, ancora una volta proposto da Ledure ai rossoneri.

Ore calde per il mercato del Milan, ore che potrebbero farsi bollenti per la caccia al vice Giroud. Con Colombo con le valigie in mano direzione Brianteo di Monza, i rossoneri non vogliono di certo restare scoperti in fase offensiva con tre competizioni da affrontare col massimo impegno e il sogno di arrivare fino in fondo per portare a Milano un trofeo. Ed ecco che nelle ultime ore sarebbero state sondate diverse piste, due delle quali provenienti dalla Bundes.

Il primo nome è quello di Sardar Azmouni, iraniano 28enne del Bayer Leverkusen che rappresenterebbe la scelta low cost per il Diavolo, con l'ex Zenit che costerebbe appena 3/4 milioni. Altro nome caldo è quello della punta della nazionale tedesca Niclas Füllkrug, 30enne del Werder Brema che con i suoi 188 centimetri fa gola per il mercato rossonero. Profilo, tra l'altro, che potrebbe arrivare anche sfruttando uno sconto sul cartellino valutato 20 milioni da parte dei biancoverdi che, guardando alla volta di Milanello, da settimane sono in prima fila per cercare di arrivare a Ballo-Touré. In tal senso il Milan potrebbe sfruttare il reciproco interesse per intavolare la trattativa con i tedeschi, per liberarsi da una parte di un giocatore che non rientra più nei piani della società e, dall'altro, accogliere una pedina che nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra in Bundesliga (col titolo di capocannoniere nell'ultima edizione) e che con la maglia della nazionale tedesca ha siglato 7 reti in 9 presenze. Vedi anche Milan Milan, a Bologna tre facce nuove dal 1'. Ma tocca ancora a Leao

Il terzo e ultimo nome è invece la strada più complicata da intraprendere, perché porta a Romelu Lukaku. Nome sulla bocca di tutti nell'estate di mercato più rovente degli ultimi anni, il belga è ai margini al Chelsea e dopo aver visto la Juventus defilarsi sempre più e l'Al Ahli puntare su Mitrovic, i prossimi giorni per lui saranno decisivi. I Blues si guardano attorno e intanto Sebastien Ledure torna a bussare alla porta dei rossoneri proponendo Big Rom che però, come più volte sottolineato, non è un profilo in linea con il tetto salariale rossonero (guadagna 12 milioni, il più pagato nel Milan è Leao con 5 milioni a stagione). Per arrivare all'approdo in rossonero di Lukaku, che sarebbe il grande tradimento del mercato, dovrebbero quindi verificarsi scenari che al momento non sono stati neanche presi in considerazione tra le parti perché nessuna trattativa è stata intavolata.

Ledure e Lukaku ci sperano, ma la pista sarebbe percorribile solo in prestito con diritto di riscatto ed esclusivamente con la disponibilità del Chelsea di coprire mezzo stipendio del belga. Richieste davvero difficili da esaudire, anche perché i Blues nelle ultime settimane hanno alzato il muro con la Juventus per la trattativa in prestito a Torino. Vedi anche Mercato Milan, Saelemaekers fuori dai convocati: lo scambio con Kean non è da scartare