Milan, Saelemaekers fuori dai convocati: lo scambio con Kean non è da scartare

ASSE MILANO-TORINO

Il belga potrebbe rappresentare una buona soluzione per la Juve di Allegri: è un affare da ultimi giorni di mercato

Moise Kean fuori per presunti problemi fisici in occasione di Udinese-Juventus, Alexis Saelemaekers non convocato da Pioli per la gara del Milan a Bologna. La prima giornata di Serie A che si chiuderà stasera ha confermato come i due calciatori non sono esattamente al centro del progetto dei due club. Si attende la proposta giusta per due profili che sia Juve, che Milan, preferirebbero vendere entro la fine di agosto. Vendere appunto, non svendere.

Di fronte agli sviluppi delle ultime ore, non appare sulla carta come peregrina una ipotesi di scambio tra l'asse Milano-Torino: Allegri si ritroverebbe a disposizione un profilo duttile (e giovane) per il fronte offensivo, Pioli invece avrebbe finalmente il tanto agognato attaccante utile per dare il cambio a Olivier Giroud. Un attaccante peraltro italiano in una rosa a dir poco 'internazionale'. Trattasi ovviamente di un possibile piano B nel caso la Juventus non riuscisse a portare a dama la trattativa col Sassuolo con al centro Domenico Berardi, e il Milan non dovesse arrivare ad ingaggiare Armando Broja dal Chelsea. Affare quindi, da ultimi giorni di mercato.