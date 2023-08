Milan: fatta per Pellegrino, lunedì in Italia e martedì le visite

MANOVRE ROSSONERE

Ennesimo colpo dei meneghini: i rossoneri verseranno subito 3,5 milioni di euro nelle casse del Platense

A poco più di dieci giorni dal gong del mercato, il Milan ha virtualmente il suo nuovo difensore. Il profilo giovane che va ampliare le rotazioni nel reparto difensivo. Trattasi di Marco Pellegrino: nelle ultime ore i rossoneri hanno chiuso la trattativa andando incontro alle richieste dell'Atletico Paranense. Non a caso il presidente dei sudamericani è da un paio di giorni in Italia: l'operazione con al centro l'argentino classe 2002, conferma Sky Sport, è stata conclusa sulla base sulla base di 3,5 milioni di euro più 2 di bonus. Da aggiungere una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%. Sistemati anche gli ultimi dettagli, il promettente centrale, che lunedì in tarda serata arriverà in Italia con visite previste martedì, firmerà un contratto di cinque anni fino al 2028.

Con Pellegrino a Milanello i rossoneri avranno sistemato la difesa, in attesa del colpo in attacco. Il decimo acquisto dell'estate arriverà non appena si ultimerà la cessione di Colombo, diretto al Monza. Pioli vuole una punta e verrà accontentato: naturalmente, dopo i tanti soldi spesi, non è in cantiere un investimento elevato, ma il duo Furlani-Moncada farà il possibile per fornire un back-up di Giroud dall'elevata affidabilità, Il tutto cercando di piazzare, contemporaneamente, i profili ancora in esubero.