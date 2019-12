Milan, Matic per il centrocampo: Suso rischia il posto

MOSSE ROSSONERE

Zlatan Ibrahimovic non dovrebbe essere l'unico volto nuovo nella stagione del Milan. Stefano Pioli ha chiaramente indicato nel centrocampo il reparto da rinforzare in termini di qualità ed esperienza e la società rossonera sta lavorando per provare a prendere Nemanja Matic, in scadenza col Manchester United. Il serbo giocherebbe davanti alla difesa. Con Ibra, invece, chi rischia il posto in attacco è il già contestato Suso.

L'interesse per Matic è ormai cosa nota e il profilo del serbo, scontento e in uscita dal Manchester United col contratto in scadenza a giugno 2020, è quello seguito con maggiore attenzione. L'obiettivo di Pioli è infatti un regista con caratteristiche da interditore, ma il nodo da sciogliere resta l'ingaggio del giocatore. Il classe 1988 percepisce 7 milioni all'anno, ma i rossoneri - considerando che lo stesso Matic ha già superato i 30 anni - vorrebbero lavorare al ribasso, nonostante la concorrenza.

La linea giovane sbandierata dal Milan negli ultimi mesi è destinata dunque a prendersi una pausa per raddrizzare una stagione nata malissima e ancora adesso deficitaria. Ibrahimovic è stato il primo tassello, ingombrante, ma non l'unico. L'arrivo dello svedese infatti costringerà Pioli a modificare il sistema tattico, con Zlatan che a fianco a sé necessita di giocatori dalla buona gamba oltre che di tecnica. Per questo motivo il primo a rischiare il posto nel tridente è Suso, non supportato dai dati e dalle prestazioni, con Calhanoglu che, tra i migliori con la cura Pioli, potrebbe trasferirsi sulla fascia destra al suo posto.