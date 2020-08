Milan, Maldini: "Il rinnovo di Ibra? C'è sempre ottimismo"

MILAN

A Milanello la stagione rossonera è iniziata senza Zlatan Ibrahimovic. Un'assenza pesante, che però non sembra aver intaccato la fiducia della dirigenza. Dopo il primo giro di tamponi e test sierologici, a mostrare segnali positivi sulla trattativa in corso per prolungare il contratto dello svedese ci ha pensato Paolo Maldini. "C’è ottimismo per Ibra? Sempre ottimismo...", ha dichiarato l'ex bandiera rossonera all'esterno di un noto hotel milanese parlando del futuro dell'attaccante.

Poche parole per chiarire il concetto in maniera telegrafica e confermare che in casa Milan si continua a lavorare con Raiola per convincere Zlatan a rimanere. Un lavoro intenso e complicato a quanto pare. Ma su cui la dirigenza rossonera sembra nutrire buone speranze di riuscita. Cifre alla mano, al momento le parti non hanno ancora raggiunto un'intesa, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta. Svolta molto attesa non solo da Pioli, ma anche dai tifosi rossoneri, che con il passare dei giorni cominciano a mostrare un certo nervosismo sui social legato al temporeggiamento di Zlatan.