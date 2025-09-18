Il Milan pensa al futuro: vicini i rinnovi di Pulisic e Saelemekers, strada in salita per Maignan

La squadra rossonera vuole blindare l'attaccante statunitense e il centrocampista belga, ma al tempo stesso vuole evitare di perdere a zero il portiere francese
Il Milan sembra essersi ripreso dopo la sconfitta all'esordio con la Cremonese e, dopo i due successi con Lecce e Udinese, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo e pensare già al futuro. Perché se è vero che il mercato si è appena concluso, è già tempo di pensare a rinnovi e alle mosse per le prossime stagioni, a partire dalla situazione di Mike Maignan.
Il numero 1 dei rossoneri ha dovuto lasciare il campo nell'ultima sfida con i rossoblu per un problema al polpaccio, lasciando il Diavolo per l'ennesima volta orfano del suo portiere. Tutto ciò costringe Igli Tare e Giorgio Furlani a fare dei ragionamenti in vista del futuro, con Lorenzo Torriani che scalpita e con un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2026. Urge quindi trovare un accordo e un eventuale erede qualora il 19enne impegnato con Milan Futuro non dovesse essere all'altezza del compito, ma soprattutto per evitare di perdere l'estremo difensore francese a zero.
In estate Maignan era stato molto vicino alla cessione al Chelsea, tuttavia Massimiliano Allegri aveva fermato tutto puntando ancora una volta al transalpino. L'ennesimo infortunio ha però riaperto la partita con le trattative per il rinnovo che sono naufragate negli ultimi mesi dopo un accordo di massima attorno ai cinque milioni a stagione sino al 2028 come riportato da Tuttosport. Il Milan vuole evitare un altro caso Donnarumma e per questo nelle prossime settimane dovrà provare a uscire dall'impasse al fine di monetizzare su un'eventuale cessione di Maignan.
Decisamente più semplici le strade che portano ai rinnovi di Christian Pulisic e Alexis Saelemekers, due punti fermi della squadra di Allegri ed entrambe in scadenza nel 2027. Per l'americano si punta a un prolungamento sino al 2029 con un aumento dello stipendio sino a cinque milioni più bonus complice l'aiuto offerto dal Decreto Crescita. Discorso simile per il centrocampista belga che andrà a percepire tre milioni di euro dopo che le trattative con l'agente sono già state avviate nelle scorse settimane. I prossimi mesi saranno infine decisivi anche per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek che andranno in scadenza nel 2027 e per cui il Milan potrebbe già muoversi a inizio 2026.
