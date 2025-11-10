Milan-Lewandowski, c'è una novità per il mercato di gennaio

ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN © IPA
Nonostante la notizia proveniente dalla Spagna (dal quotidiano Sport che ha rilanciato un'anteprima di Sportitalia) che vedrebbe il Milan interessato a Robert Lewandowski già a gennaio, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla posizione del giocatore: "Quello che risulta è che, parlando con chi è vicino a Lewandowski, l'attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio".
Lewandowski sarebbe convinto personalmente che il Barcellona possa ancora "fare strada in diverse competizioni, Champions inclusa," e vuole chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza in blaugrana. L'operazione, se mai dovesse concretizzarsi, sarebbe dunque rinviata alla prossima estate.