Milan, Maignan minaccia l'addio sui social

Il portiere francese fa tremare i tifosi con un post: "Sempre Milan?". Intanto il Chelsea prepara l'offerta

Caos totale in casa Milan. Dopo l'improvvisa e clamorosa separazione da Paolo Maldini (si attende il comunicato che ufficializzerà l'addio di Massara), arrivano le prime reazioni social dei giocatori più rappresentativi e preziosi della squadra. Dopo il tweet di Rafa Leao, che oggi ha fatto una storia in cui mimava di cucirsi la bocca, è stato il turno di Mike Maignan, che ha postato nelle sue storie Instagram la foto della presentazione in rossonero, con Maldini e Massara al suo fianco, e ha corretto la didascalia "sempre Milan" aggiungendo un punto di domanda sulla i.

Il portiere francese, che ha un contatto con il club di via Aldo Rossi fino al giugno del 2026 con stipendio da 2,8 milioni a stagione, sembrava vicino al rinnovo per due anni con adeguamento dell'ingaggio a circa 4 milioni, i primi contatti tra le parti erano stati positivi, ma il burrascoso addio della coppia che nell'estate del 2021 lo portò a Milano per 13 milioni potrebbe aver cambiato tutto.

Maignan ora riflette sul proprio futuro e si chiede se continuare a Milano proprio nei giorni in cui La Repubblica parla di un interesse concreto nei suoi confronti da parte del ricchissimo Chelsea. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro e avrebbero anche già contattato il club rossonero, intanto Mike si chiede: Milan per sempre?

ANCHE TONALI, TOMORI E ADLI AL FIANCO DI MALDINI SUI SOCIAL

