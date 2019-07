Milan, Lovren obiettivo concreto in difesa. Per Donnarumma i rossoneri vogliono solo cash

01/07/2019

Sul fronte Donnarumma, nonostante il primo no, il Psg sembra intenzionato a farsi avanti nuovamente inserendo ancora Areola ma alzando la parte cash (rispetto ai 20 milioni iniziali). Non basta: il club di via Aldo Rossi respingerà, quasi certamente, il secondo tentativo. Per Gigio il Milan vuole infatti solo e soltanto contanti, almeno 50 milioni, e non accetta contropartite tecniche. Del resto, per sostituire eventualmente il 19enne, a Milanello si pensa a Mattia Perin, in uscita dalla Juventus: il suo procuratore, Alessadndro Lucci, era oggi nella sede rossonera e sta tentando di abbassare le richeste bianconere (20 milioni). L'ipotesi prestito non va scartata a priori sebbene sia complicata.