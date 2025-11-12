Logo SportMediaset

il sogno

Il Barcellona pensa a Kane per sostituire Lewandowski: il Milan spera

Robert Lewandowski è il sogno del Milan la prossima estate: "Non ho fretta, tutto è aperto"

di Stefano Fiore
12 Nov 2025 - 19:35

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona resta incerto e, di conseguenza, il calciatore polacco si sta trasformando in una grande opportunità di mercato, tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Milan. L'attaccante, 37 anni, ha un contratto in scadenza a giugno 2026; se il Barcellona non eserciterà la clausola unilaterale per prolungare fino al 2027, Lewandowski sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

Le parole del polacco: "Tutto è aperto"

 Dall'Inghilterra arrivano segnali che confermano la possibilità di un addio. Il Guardian scrive infatti che il Barcellona starebbe già cercando un sostituto: il nome caldo è Harry Kane del Bayern Monaco che secondo Flick si adatterebbe bene agli schemi tattici blaugrana. L'inglese, in scadenza 2027 ma finora non ci sono stati contatti coi bavaresi per un rinnovo, nel contratto ha una clausola da 60 milioni valida per l'estate 2026. Secondo Sport in corsa ci sono anche Julian Alvarez dell'Atletico Madrid e Etta Eyong del Levante.

Lewandowski stesso, dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato del suo domani con grande cautela, lasciando ogni scenario aperto: "Non ho fretta e sono in pace con me stesso, questa è la cosa più importante. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me".

