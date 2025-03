Milan, Leverkusen interessato a Thiaw: già avviati i contatti con l'agente

"Tutti in bilico". Il titolo scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport sintetizza perfettamente il momento che vive il Milan, che lontano dalla zona Europa e alla vigilia di una rivoluzione dal punto di vista dirigenziale, non ha certezze per il prossimo futuro, quando potrebbe andare in scena una rivoluzione anche della rosa. Nessuno è certo di rimanere e la mancata qualificazione in Europa inciderebbe in maniera molto negativa sulle casse del club rossonero, che in quel caso valuterebbe ogni cessione per fare cassa.