Milan, Gimenez: "A San Siro sto bene, a Napoli ci sarò. I gol arriveranno"

I tifosi si aspettano molto? "È un onore per me. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi centravanti che ci sono stati nel passato. Ibrahimovic, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche qui".