Milan, Leonardo spinge per Donnarumma ma affiorano dubbi nel Psg

Gigio Donnarumma 'divide' il Psg. Il portiere resta sempre nel mirino dei Campioni di Francia ma ci sarebbero pareri discordanti nel club in merito all'eventuale acquisto del 20enne. Come riporta l'Equipe, l'ex rossonero Leonardo, attuale ds dei transalpini, non esiterebbe a proseguire l'assalto (servirebbe comunque, prima, la cessione di Neymar) mentre parte della dirigenza sarebbe dubbiosa e non certa di effettuare un investimento considerevole (il Milan chiede 60 milioni), a causa dell'inesperienza dell'estremo difensore a livello internazionale. Milan, rebus Donnarumma

Donnarumma non ha infatti mai giocato in Champions League ma solo in Europa League (nel 2017-18 e 18-19). Per la società di Al-Khelaifi, dominatrice assoluta in patria, la Coppa dalle grandi orecchie è il grande sogno sempre sfumato (e mai accarezzato da vicino) nelle ultime stagioni. Negli occhi del Psg è ben impressa la grave incertezza di Buffon, uno che ha totalizzato 130 presenze nella massima competizione continentale, nel ritorno degli ottavi contro il Manchester United. Sotto la Torre Eiffel sono dunque 'sensibili' al tema e non a caso ci sono altri profili nel mirino per prendere il posto di Trapp, finito all'Eintracht Francoforte, ovvero Keylor Navas e Courtois (con il primo più 'accessibile').

Tuchel non ha chiuso all'ipotesi di movimenti in entrata ("Per il momento sarà Areola il titolare, siamo sempre aperti a trovare soluzioni sul mercato"): così il Milan attende ulteriori mosse per Gigio, consapevole che la sua partenza consentirebbe di mettere a bilancio una grande plusvalenza, chiudere con l'Atletico Madrid per Correa e magari provare a trasformare il sogno Modric in realtà.