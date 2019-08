Neymar, Real Madrid nel destino. E Zidane non lo stima granché

LO SCENARIO

di

Monica Vanali

Tutto gira intorno a Neymar. La sua partenza, ormai confermata anche dal direttore sportivo Leonardo , aprirà nuovi scenari di mercato per le big in Europa a cominciare ovviamente dal Paris Saint Germain. ma dove andrà a finire il capriccioso brasiliano? Innanzitutto che ci sia una trattativa in corso è confermato anche dall'arrivo ieri a Parigi del suo storico agente Wagner Ribeiro, quello che seguì il trasferimento dal Barça al Psg nell'agosto del 2017. Neymar "si vede" al Real

Neymar, che da mesi ha esternato più volte la volontà di tornare a Barcellona, dovrà accettare l'idea di trasferirsi a Madrid alla corte di Zidane, che tra l'altro non ha grande stima di lui, preferendogli di gran lunga il più giovane Mbappé. ma al di là di simpatie o antipatie i blancos sono gli unici che possono sborsare i 200 milioni richiesti dai parigini.

Le contropartite tecniche come Modric e Bale, oltre ad un centinaio di milioni da versare nelle casse dei francesi, sono stati rifiutati da Leonardo e qui entra in scena l'amicizia tra i due presidenti Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi. sul piatto della trattativa anche la possibilità di un prestito con un obbligo di acquisto elevato, un'opzione che i consulenti di Neymar stanno spingendo per accelerare la partenza.

Il brasiliano infatti, come ha riferito un amico del suo entourage, da quando è arrivato a parigi è triste e nemmeno l'archiviazione da parte della magistratura brasiliana dell'inchiesta sul presunto stupro è riuscita a rasserenarlo. Ieri nell'ultimo allenamento prima dell'esordio di questa sera in campionato del Psg contro il Nimes, per il quale Neymar non è stato convocato, sorrisi e battute con i compagni ma solo perché a bordocampo c'erano giornalisti e fotografi. Questa sera si siederà in tribuna e sarà la prima di una lunga serie perché neymar non tornerà più a giocare con il Psg. il suo futuro sarè deciso quasi certamente entro la settimana prossima. e allora ... au revoir. Arrivederci neymar.