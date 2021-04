Milan, l’agente di Maignan apre: “Ottima scelta in caso di addio a Donnarumma"

MERCATO

Bruno Satin non ha dubbi: "Credo che Mike sia un gran portiere”

Dopo il pesante ko dell’Olimpico, in casa Milan sono tutti concentrati sulla complicata rincorsa Champions (i rossoneri sono scivolati al quinto posto), ma resta di grande attualità anche l’argomento mercato e in particolare la situazione relativa ai rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Quella del portiere è una situazione che preoccupa sempre più con il passare dei giorni e per questo il Milan ha già bloccato il suo eventuale sostituto, Mike Maignan. “Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare” ha detto del portiere del Lille il suo agente, Bruno Satin.

"Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama, per lui è stato un esempio – ha detto l'agente del portiere ai microfoni di Sky Sport - Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille".

E i rapporti del Milan con il Lille, è giusto ricordarlo, sono ottimi, perché Elliott è coinvolto anche nella società francese, con la quale due anni fa si i rossoneri hanno chiuso l’affare Leao. L’accordo per l’estremo difensore classe 1995 sarebbe già impostato: operazione da 12 milioni di euro più bonus, ma la priorità del Milan fino al termine del campionato sarà quella di provare a rinnovare con Donnarumma.

La trattativa con Gigio al momento è in una fase di stallo, le parti sono ferme sulle rispettive posizioni e il silenzio (unito ai sorrisi) del giocatore sta facendo infuriare i tifosi rossoneri. L’ultima offerta del Milan è un contratto di due anni a 7 milioni di euro a stagione più 1 di bonus in caso di piazzamento Champions, con anche l’inserimento di una clausola da circa 30/35 milioni di euro esercitabile in caso di mancato accesso in Champions League, ma dall’entourage di Donnarumma è arrivata una risposta negativa: Raiola vuole un contratto da 12 milioni di euro a stagione e una clausola molto più bassa.

Vedi anche Milan Rinnovo Donnarumma, il Milan si cautela in caso di fumata nera: bloccato Maignan