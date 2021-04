Rinnovo Donnarumma, il Milan si cautela in caso di fumata nera: bloccato Maignan 

MERCATO

Il Lille vuole 18 milioni di euro per il francese: è la prima scelta di Maldini-Massara se Gigio non rinnovasse

Il rebus portiere in casa Milan per la stagione 2021/22 ha almeno due paletti fissi: il club rossonero non si è ancora arreso sul rinnovo di Donnarumma, anzi resta speranzoso al riguardo, ma allo stesso tempo, visto che di significativi passi avanti non ce ne sono stati, ha scelto e bloccato quello che sarebbe il sostituto di Gigio, cioè Mike Maignan del Lille col quale ci sono stati contatti nelle ultime ore. Getty Images

Chiuso il rinnovo di Ibrahimovic, ora tra Milan e Raiola resta viva la situazione Donnarumma: l'offerta rossonera è nota, 8 milioni di euro netti a stagione tra parte fissa e bonus, mentre il procuratore, forte di un accordo in scadenza nel 2022 e con la prospettiva di far andare via a zero euro il giocatore al termine della prossima stagione, chiede di più.

Nonostante la fiducia e la stima verso il classe 1999, è normale che la dirigenza milanista pensi anche all'eventualità peggiore, quella di una fumata nera con la prospettiva di dover cedere Donnarumma quest'anno, per monetizzare. E, di conseguenza, la ricerca sul mercato di un nuovo portiere, sul quale ci sono pochi dubbi: il preferito del duo Maldini-Massara è proprio Maignan, classe 1995, francese, giovanili del PSG prima di andare al Lille e con una presenza nella nazionale dei Bleus.

Il giocatore ha dato il suo assenso all'opzione Milan, fondamentale per imbastire un'eventuale trattativa quando e se il rinnovo di Donnarumma naufragasse. Secondo la Gazzetta dello Sport per l'ingaggio si parla di un quinquennale da 3 milioni l'anno mentre il Lille vuole circa 18 milioni di euro ma bisogna stare attenti ad eventuali rialzi, visto che in Inghilterra lo danno anche nella lista del Tottenham per sostituire Lloris.