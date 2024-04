Milan, l'agente di Gyokeres: "Lo Sporting deve vendere, in Premier lo vogliono"  

PARLA L'AGENTE

Il 25enne ha una clausola da 100 mln, in estate è destinato a cambiare maglia

Il futuro di Viktor Gyokeres è legato a quello di Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona. E con il portoghese in procinto di approdare al Liverpool (contatti in corso, è il principale candidato per il post-Klopp), anche l'attaccante svedese saluterà il club. Una buona notizia per il Milan, che punta tutto sul connazionale Ibrahimovic per portarlo in rossonero. Ma le sirene della Premier League non hanno affatto smesso di suonare come confermato anche dal suo agente: "In Premier lo vogliono, al momento non abbiamo fatto alcuna scelta".

Hasan Cetinkaya, intervistato dai colleghi di Record, non ha lasciato spazio all'immaginazione: "Il futuro di Gyokeres è legato a quello di Amorim, lo scorso anno è andato allo Sporting per lui -. Vediamo cosa dice il club, ha bisogno di vendere. In Inghilterra tanti club vorrebbero acquistarlo. Posso dire che con lo Sporting non c'è alcuna trattativa in merito al rinnovo. Riguardo il futuro parleremo anche con il Presidente per capire il da farsi: fino a ora non abbiamo fatto nessuna scelta, mancano ancora otto partite". Il 25enne, che ha spiccato il volo al Coventry City, club della Serie B inglese, ha una clausola nel contratto da 100 milioni di euro ma potrebbe partire per circa la metà. Su di lui è forte l'interesse dell'Arsenal di Arteta.