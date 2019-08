Milan, Kessie verso il Monaco per 30-35 milioni: manca il sì del giocatore

LA TRATTATIVA

Franck Kessie ha detto pochi giorni fa che doveva andare a due mila all'ora per recuperare il tempo perso e mettersi al pari dei compagni: se vai così veloce, la tratta Milano-Montecarlo la percorri in pochi minuti e il centrocampista ivoriano rischia di diventare rapidamente un giocatore del Monaco. Del resto manca solo il suo ok, perché l'accordo tra i club è già stato trovato.

Dal Principato era già arrivata un'offerta di circa 25 milioni, rifiutata dal Milan. Poi c'è stato il rilancio e l'intesa è stata raggiunta intorno ai 30-35 milioni: adesso serve che Kessie dia il suo assenso per chiudere l'operazione che priverebbe Giampaolo di un giocatore praticamente mai utilizzato in precampionato, amichevole con il Cesena a parte e regalerebbe al club un'importante plusvalenza di 10-15 milioni.

Il Milan spera di far cassa anche con la cessione di Diego Laxalt per il quale aveva trovato un accordo con l'Atalanta sulla base di 12 milioni: l'uruguaiano, però, è tentato dal Marsiglia che gli offrirebbe un ingaggio più elevato (circa 2 milioni a stagione), motivo per cui al momento non ha ancora lasciato Milanello. Lo farà presto l'altro terzino sinistro in rosa, Ivan Strinic, che ha rescisso il contratto, e potrebbe farlo anche Pepe Reina, tentato dal Real Madrid, a caccia di un portiere di riserva visto che Keylor Navas è destinato al Psg.