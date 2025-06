Milan-Jashari, il Bruges non molla e chiede 35 milioni. Lo svizzero vuole solo i rossoneri

Come successo nell’operazione De Ketelaere, il Bruges ha fatto un prezzo per Jashari e non intende abbassare le pretese. Per il cartellino del centrocampista svizzero, arrivato lo scorso anno in Belgio per 6 milioni, la richiesta è di 35 milioni di euro. Il Milan - come riporta la Gazzetta dello Sport - non ha intenzione di alzare l’ultima proposta presentata da 30 milioni bonus compresi. Il direttore sportivo Igli Tare confida nel pressing di Jashari sul Bruges, con il centrocampista svizzero che vuole solo i rossoneri e non vuole rimanere in Belgio. Il club nerazzurro vuole tenere il classe 2002 almeno fino ad agosto, così da poter contare su Jashari durante i playoff di Champions League. Il Milan però vuole anticipare i tempi, Tare vuole consegnare ad Allegri il centrocampo il prima possibile e per questo non c’è apertura sulla volontà del Bruges di tenere lo svizzero fino ad agosto. Sarà decisivo il pressing di Jashari e dell’entourage del centrocampista sul club belga per abbassare le pretese e accorciare le distanze tra le due società.