Milan, intoppo ingaggio per Bakayoko: salgono le quotazioni di Soumaré e Florentino

MANOVRE ROSSONERE

Con il rinnovo di Ibra, la firma di Brahim Diaz e l'arrivo di Tonali il mercato del Milan correva veloce, ma per completare il centrocampo e arrivare a Tiémoué Bakayoko l'operazione, che sembrava a un passo dalla chiusura, procede a rilento. Il centrocampista vuole tornare in italia, ma la trattativa tra i rossoneri e il Chelsea stenta a concludersi e allora il Milan torna a studiare le alternative, Florentino Luis e Soumaré su tutte.

La prima scelta del Diavolo resta il francese dei Blues ("È un grande giocatore" ha detto di lui Paolo Maldini), ma ci sarebbe un intoppo sull'ingaggio: i rossoneri avrebbero infatti già trovato un accordo sullo stipendio per il primo anno di prestito, ma le parti dovrebbero ancora trovare l'intesa per gli anni successivi.

Uno stop che non preoccupa il Milan, che però non vuole farsi trovare impreparato e quindi tiene in caldo i nomi di Boubakary Soumaré, per cui però il Lille spara alto, e soprattutto di Florentino Luis. Venerdì il d.t. Maldini ha incontrato in un hotel del centro di Milano Bruno Carvalho, agente del 21enne portoghese del Benfica, per ribadirgli che l'interesse dei rossoneri, già manifestato a gennaio, è rimasto immutato.

Sulle tracce del talento del Benfica c'è però anche il Fulham, che avrebbe offerto al club portoghese un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni.

