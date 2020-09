Mercato Milan: Brahim ha firmato, ora Jovic per la Champions

MANOVRE ROSSONERE

Nel giorno della firma di Brahim Diaz sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per questa stagione, il Milan è tornato all'assalto per un altro giocatore del Real Madrid: Luka Jovic. Maldini e Massara stanno cercando ancora un rinforzo per il reparto offensivo e il centravanti serbo, chiuso al Real, è un'opzione da tempo. A cambiare sono le condizioni rispetto ai primi discorsi estivi: il Milan - per puntare con decisione alla qualificazione alla prossima Champions - ora è disposto ad accettare un prestito secco, senza inserire i discorsi sul riscatto.

Amico ed ex compagno di Rebic ai tempi dell'Eintracht Francoforte, quando si conquistò a suon di gol la chiamata da Madrid, il 22enne Jovic è alla ricerca del riscatto personale dopo un'annata tormentata dagli infortuni e da qualche fatto extracampo di troppo. Il profilo è gradito alla dirigenza del Milan che cerca un vice Ibrahimovic come centravanti, ma a certe condizioni economiche da discutere con il Real che nella scorsa stagione lo pagò 60 milioni di euro. A oggi Jovic è un esubero in Spagna e un prestito secco, l'ultima proposta del Milan, potrebbe giovare a tutti. Il Milan infatti sta cercando di formare una rosa profonda e varia per raggiungere l'obiettivo Champions, fondamentale per la crescita economica futura, e il Real Madrid potrebbe vedersi valorizzare un giocatore giovane che Zidane al momento non ha intenzione di sfruttare.

A differenza di quanto concordato tra le due società per Brahim Diaz, che ha firmato il contratto e si allenerà a Milanello con il gruppo, il cui prestito secco è comunque stato accordato con la promessa di ridiscutere i dettagli di un eventuale riscatto la prossima primavera se i rossoneri fossero interessati, per Jovic si tratterebbe di una stagione singola, una chance di aiutare il Milan ad alzare il livello per poi eventualmente giocarsi le proprie chances al Real Madrid. L'ingaggio del serbo è di 5 milioni di euro netti all'anno.

Le mosse di mercato del Milan però non finiscono qui. Per Bakayoko si lavora sempre senza sosta per sbloccare la situazione con il Chelsea, regalando il quarto "centrocampista titolare" a Pioli. Poi si cerca un secondo portiere affidabile: il nome di Begovic, che ha passato nello spogliatoio rossonero gli ultimi mesi, è sempre presente, ma le ultime voci parlano di un interessamento concreto per Consigli del Sassuolo, entusiasta di chiudere la carriera in un grande club.