Milan, due colpi in difesa: fatta per Pavlovic, Royal vicino. E Fofana...

Nelle ultime ore il club rossonero ha definito l'accordo per l'approdo di Pavlovic, mentre Emerson Royal è sempre più vicino. Su Fofana incombe il West Ham

Fonseca, prima vittoria a casa di Cardinale: battuto Pep a New York





































I giovani bomber hanno trascinato il Milan al successo nella prima amichevole giocata dai rossoneri a New York. 3-2 al City di Guardiola con Colombo, Chukwueze e Saelemaekers in grande spolvero.

Sono momenti decisivi per il mercato del Milan. Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera sta stringendo per vari obiettivi, soprattutto in difesa. La fumata bianca più vicina è quella di Strahinja Pavlović, difensore serbo di proprietà del Salisburgo. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo definitivo con il club austriaco, al quale pagherà una cifra superiore ai 18 milioni di euro. Decisiva la volontà del calciatore, che da tempo aveva un accordo con il Milan.

Il secondo colpo in difesa arriverà sulla fascia, complice anche l'infortunio di Alessandro Florenzi, che nei prossimi giorni si opererà al ginocchio a causa di un danno al crociato e al menisco subito in occasione dell'amichevole con il Manchester City. Per questo motivo, il Milan nelle ultime ore ha accelerato anche per portare Emerson Royal in rossonero: anche il terzino brasiliano ha già raggiunto da tempo un accordo con il Milan e proprio in queste ore i rossoneri stanno definendo gli ultimi dettagli con il Tottenham. L'approdo di Royal alla coorte di Fonseca è molto vicino.

FOFANA, INCOMBE ANCHE IL WEST HAM

Oltre alla difesa, continuano le manovre del Milan a centrocampo. L'interesse per Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco, è ormai noto da tempo ma al momento manca l'accordo con il club. La richiesta della squadra del Principato è di 35 milioni di euro, ma al momento l'offerta ufficiale da parte dei rossoneri si è fermata a 17 milioni di euro, ritenuta insufficiente. Nelle ultime ore va anche registrato l'inserimento del West Ham della trattativa, pronto a soddisfare le richieste economiche del club. Dall'altro lato, però, Fofana ha dato priorità assoluta al Milan motivo per il quale la trattativa con il gli Hammers non è ancora andata in porto. Sul fronte Samardzic, invece, non si registrano ulteriori novità: il trequartista dell'Udinese approderà in rossonero solo in caso di un'uscita a centrocampo: Adli e Bennacer sono gli indiziati numero uno.