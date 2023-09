Milan, il vice-Giroud è Luka Jovic: ufficiale il colpo dalla Fiorentina

MILAN

Sfumati Daka del Leicester e Rafa Mir del Siviglia, i rossoneri hanno chiuso per il serbo: guadagnerà 2,5 mln a stagione. Per lui maglia numero 15

© Getty Images Dopo giorni a dir poco palpitanti, il Milan chiude il mercato in entrata con Luka Jovic, il decimo colpo dell'estate. È il serbo, da settimane ormai alla porta in casa Fiorentina, il rinforzo in attacco per Pioli, il quale chiedeva da giorni un vice Giroud. L'affare last-minute è pure ufficiale: per la Lega Serie A l'operazione è a titolo definitivo. Da sottolineare però, come il contratto che lega l'attaccante con viola scada proprio nel 2024: il club di Commisso si è riservato la possibilità di far scattare un rinnovo biennale fino al 2026. Se i toscani non usufruiranno di tale opzione, Jovic si ritroverebbe svincolato. Questa la nota ufficiale del club meneghino: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luka Jović. L'attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024. Luka Jović vestirà la maglia numero 15".

Sfumati Patson Daka del Leicester e Rafa Mir del Siviglia, i rossoneri devono 'accontentarsi' dell'ex di Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Nel tardo pomeriggio il classe 1997 ha raggiunto Casa Milan dove ha firmato il contratto: percepirà per una stagione, 2,5 milioni di euro a stagione, lo stesso percepito in Toscana agli ordini di Vincenzo Italiano. Intanto Divock Origi saluta la compagnia per tornare in Premier League: firmerà con il Nottingham Forest. Il club 19 volte Campione d'Italia è arrivato ad ingaggiare il 25enne dopo aver inseguito, nel giro di poche ore, Taremi, Daka e Rafa Mir. Il duo Furlani-Moncada ha virato su Jovic ad un passo dal gong: fuori dai piani della Fiorentina, sarà il vice di Olivier Giroud. Lui che si è fatto notare, in Europa, con la maglia dell'Eintracht Francoforte nel 2019. Anno in cui, con Ante Rebic al suo fianco, ha sfiorato la finale di Europa League: ad avere la meglio, ai rigori il Chelsea di Sarri, alla fine vincitore della competizione.

Per Jovic, che in quella stagione ha realizzato la bellezza di 27 gol in 48 presenze, poi l'infausto passaggio al Real Madrid che sul serbo ha investito la bellezza di oltre 63 milioni di euro. Un investimento poco redditizio, visto lo scarso impiego: solo due gol in un anno e mezzo. Il successivo ritorno all'Eintracht lo rilancia leggermente prima del passaggio a titolo definitivo alla Fiorentina nell'estate del 2022. Con i viola 13 gol in 50 presenze, ma pure tanta discontinuità. Adesso l'opportunità al Milan, che invece saluta Divock Origi, in prestito al Nottingham Forest.