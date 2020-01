Milan, il Siviglia accelera per Suso: il nodo è il riscatto

MILAN

Il Siviglia accelera per chiudere l'operazione Suso. La trattativa tra i rossoneri e gli andalusi per il trasferimento dello spagnolo prosegue spedita e si respira grande ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Al momento, secondo quanto riporta Marca, resta da definire soltanto la formula. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere quella del prestito per 18 mesi con opzione di riscatto che diventerebbe obbligo in base a determinate condizioni. Condizioni attorno a cui Milan e Siviglia stanno ancora trattando.

Nel dettaglio, il principale nodo da risolvere sarebbe legato al numero delle presenze dello spagnolo per trasformare il diritto di riscatto da 25 milioni in obbligo. Ma non solo. Il ds del Siviglia Monchi starebbe cercando infatti anche di ottenere uno sconto sulla cifra del riscatto definitivo. Tentativo che i dirigenti rossoneri finora hanno respinto al mittente, senza però incrinare i rapporti o far saltare l'affare. Nonostante la convocazione dello spagnolo per la gara di Coppa Italia, infatti, attorno all'operazione Suso c'è grande ottimismo da ambo le parti. Soprattutto perché la destinazione è particolarmente gradita al calciatore e il tecnico Julen Lopetegui non vede l'ora di avere Suso a disposizione.

