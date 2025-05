Milan, il City vuole Reijnders al Mondiale per Club: cosa manca per chiudere l'operazione. Il Bayern su Leao

Tra il Manchester City e Tijjani Reijnders il feeling è forte. Gli inglesi hanno messo il centrocampista del Milan in cima alla lista dei rinforzi tanto da volerlo mettere a disposizione di Guardiola in tempo per il Mondiale per Club. Dal canto suo, l'olandese è estremamente lusingato dalla corte di Pep: l'ex Az sarebbe entusiasta della possibilità di giocare per il tecnico spagnolo. In più, a rendere ancora più allettante la corte degli inglesi, Reijnders secondo le prime indiscrezioni vedrebbe quasi triplicato il suo ingaggio da 3 milioni netti e avrebbe, a meno di incredibili ribaltoni nell'ultima giornata di Premier, l'opportunità di giocare la Champions League (al City basta un punto per la matematica qualificazione).