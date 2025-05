Milan, una rivoluzione a metà: chi paga per l'anno nero?

Il tutto dovrebbe essere affidato alla nuova figura da inserire in organigramma o, come viene ormai definito, nel gruppo di lavoro. Il casting per il ds - ruolo per il quale tra l'altra sta lavorando Moncada - non ha ancora prodotto un nome definitivo. Si è cominciato a parlarne a fine gennaio, siamo a fine maggio e nel frattempo sono stati "nominati" ormai almeno cinque-sei profili. L'ultimo, con un passato da scout importante all'Atalanta, è quello di Lee Congerton, la cui esperienza nel ruolo di direttore sportivo non è granché nonostante le sue indubbie qualità professionali. La scelta definitiva, questa volta, non dovrebbe tardare molto e, come ovvio, sarà avallata dalla proprietà. La stessa proprietà che, si dice in ambienti finanziari senza al momento conferme ufficiali, è in cerca di soci di minoranza.