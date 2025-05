Il Milan vuole togliere ogni dubbio a Pulisic: pronto il rilancio per il rinnovo

L'intenzione del Milan e di Pulisic è di proseguire insieme. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, nei mesi scorsi la bozza per il rinnovo del contratto prevedeva la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2029 (l'attuale accordo scade nel 2027 con opzione unilaterale per un ulteriore anno a favore solo del club di via Aldo Rossi) e l'ingaggio alzato da 4 a 5 milioni di euro. La società è pronta ad aumentare la posta nelle prossime settimane proponendo un rinnovo fino al 2030 per togliere ogni ragionevole dubbio al giocatore, che dovrà accettare di passare la prossima stagione senza giocare in nessun palcoscenico europeo. La nuova offerta che il Milan sta preparano equiparerebbe la durata del contratto a quella di Tijjani Reijnders, che recentemente ha posto la firma sul rinnovo fino al 2030.