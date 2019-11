Ibrahimovic, l'annuncio è social: il suo post scuote il mercato

SU INSTAGRAM

Un post a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic scuote il mercato e tinge sempre più di giallo il futuro dell'attaccante svedese. Da quando Ibra ha ufficializzato il proprio addio ai Los Angeles Galaxy, il suo nome è finito in cima alla lista dei desideri di diverse squadre in giro per l'Europa (Milan, Bologna e Napoli in Serie A), ma il grande protagonista della sessione invernale di calciomercato ha spiazzato tutti pubblicando sui social l’immagine della maglia dell’Hammarby con su impresso il suo nome. Ibra, annuncio a sorpresa: il suo post è un giallo

Il suo post in pochissimi minuti ha letteralmente scatenato il web (ovviamente i tifosi della squadra di Stoccolma a questo punto sognano), ma i dubbi restano: si tratta davvero della prossima squadra di Ibra o è soltanto una trovata pubblicitaria? C'è anche chi sostiene che possa essere uno dei figli ad andare a giocare a Stoccolma e addirittura chi giura che l'attaccante voglia comprare il club. Il tempo darà le risposte, ma intanto Zlatan, ancora una volta, è riuscito a spiazzare tutti.

"NO COMMENT"

Dopo il post di Ibrahimovic, l’Hammarby ha commentato l'episodio per bocca del responsabile della comunicazione, Love Gustafsson: "È sorprendente, ma al momento non ci sono commenti ufficiali - ha spiegato ad un giornale locale - Abbiamo alcune comunicazioni importanti da fare questa settimana, ma per il momento non ho niente da dire". Secondo un altro quotidiano, l'Expressen, il ds e il CEO del club svedese sarebbero in questi giorni a Los Angeles, città dove vive l'attaccante ex Juve, Inter e Milan.