Milan, Ibra ha deciso di restare: si lavora al nuovo accordo

MILAN

Più 1700% nella vendita delle nuove maglie per la prossima stagione. I tifosi del Milan credono in una squadra tornata credibile e vincente e il merito è soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, che da gennaio ha cambiato i rossoneri da così a così. Ecco perché Maldini e Massara sono ansiosi di trovare l'intesa per il rinnovo dello svedese e le prossime saranno giornate decisive, anche se secondo La Gazzetta dello Sport la scelta ormai è fatta: Ibra ha deciso di restare a Milano. Ibra e il Milan cercano l'intesa

Ora però bisogna mettersi tutti intorno ad un tavolo e arrivare alle firme sul nuovo contratto di Zlatan, che potrebbe partire da una base di 5 milioni di euro più bonus legati ai gol, alle presenze e ai risultati della squadra (il rendimento in Europa League e l'eventuale raggiungimento della Champions League), in modo da arrivare ai 6 milioni chiesti dallo svedese. I contatti tra il dt rossonero Maldini e l'agente del giocatore, Mino Raiola, sono continui e da un momento all'altro potrebbe arrivare la fumata bianca.

Sabato sera Ibra giocherà l'ultima partita della stagione e poi andrà in vacanza, affidando il rinnovo a Raiola, ma il suo futuro a Milano potrebbe essere più lungo di una sola stagione. C'è anche infatti l'ipotesi che il nuovo contratto che firmerà lo svedese sia un biennale, con un'opzione da dirigente per la seconda stagione. Al momento però Ibra ha ancora tanta voglia di giocare e lo ha dimostrato prima in campo e poi a parole anche a Marassi: "Sono come Benjamin Button".

Vedi anche Milan Mbappé incantato da Ibra: "Zlatan, che giocatore a 38 anni"